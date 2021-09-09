На Сумщине умер священник, болевший раком 14 ноября после тяжелой онкологической болезни ушел из жизни клирик Лаврентьевского храма села Косовщина диакон Олег Дубяга.

Диакон Олег Михайлович Дубяга родился 20 ноября 1963 года в г. Димитров (ныне – Мирноград) Красноармейского р-на Донецкой обл. в 1950 г. В детстве был крещен. Учился в Димитровской средней школе №10, в 1984 г. окончил городское профтехучилище №105 с отличием и получил специальность электрослесарь и машинист подземных установок, работал на шахте имени А.Г. Стаханова. После переезда в Сумы работал в ПО «Электрон», а затем на Косовщинской птицефабрике. Женат, вместе с женой Тамарой Васильевной воспитали сына.

Церковное послушание нес в течение многих лет: сначала клиросное послушание в Петропавловском храме Сумы, а затем – ближайший помощник настоятеля Лаврентийского храма с. Косовщина.

22 декабря 2019 года в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Сумы митрополитом Сумским и Ахтырским Евлогием рукоположен в сан диакона в Лаврентьевский храм.