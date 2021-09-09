На Сумщине умер священник, болевший раком

Диакон Олег Михайлович Дубяга родился 20 ноября 1963 года в г. Димитров (ныне – Мирноград) Красноармейского р-на Донецкой обл. в 1950 г. В детстве был крещен. Учился в Димитровской средней школе №10, в 1984 г. окончил городское профтехучилище №105 с отличием и получил специальность электрослесарь и машинист подземных установок, работал на шахте имени А.Г. Стаханова. После переезда в Сумы работал в ПО «Электрон», а затем на Косовщинской птицефабрике. Женат, вместе с женой Тамарой Васильевной воспитали сына.
Церковное послушание нес в течение многих лет: сначала клиросное послушание в Петропавловском храме Сумы, а затем – ближайший помощник настоятеля Лаврентийского храма с. Косовщина.
22 декабря 2019 года в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Сумы митрополитом Сумским и Ахтырским Евлогием рукоположен в сан диакона в Лаврентьевский храм.
Сумской государственный университет с глубокой печалью сообщает, что ушел из жизни почетный ректор СумГУ, Заслуженный работник образования Украины, Заслуженный профессор...
Коллектив органов прокуратуры Сумщины глубоко сожалеет по поводу преждевременной смерти начальника Путивльского отдела Конотопской окружной прокуратуры Артема Викторовича Чуева....
19 октября на 77-м году ушел из жизни настоятель Архангело-Михайловского храма села Ображеевка Шосткинской громады протоиерей Василий Ворушило....
Сегодня ушла из жизни главный специалист архивного отдела Ахтырской районной государственной администрации Татьяна Веретун....
Сегодня, 9 сентября, остановилось сердце Натальи Шейко....