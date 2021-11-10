В Сумах пожарные ликвидировали возгорание в квартире 14 ноября в 23:37 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в квартире на 3-м этаже девятиэтажного жилого дома по ул. Нижнехолодногорская в Сумах.

О пожаре сообщил владелец, почувствовавший резкий запах дыма в помещении. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей и автолестницу группы специальной пожарной техники.

По прибытию было установлено, что огнем охвачены мебель, вещи домашнего обихода и стены на площади до 6 кв. м, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальную части квартиры.

В 23:52 возгорание локализовали, а в 00:04 – использовав на тушение почти 1 тонну воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение были привлечены 4 единицы специальной техники и 11 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.