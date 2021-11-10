В Сумах пожарные ликвидировали возгорание в квартире

О пожаре сообщил владелец, почувствовавший резкий запах дыма в помещении. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей и автолестницу группы специальной пожарной техники.
По прибытию было установлено, что огнем охвачены мебель, вещи домашнего обихода и стены на площади до 6 кв. м, образовалась угроза дальнейшего распространения огня на остальную части квартиры.
В 23:52 возгорание локализовали, а в 00:04 – использовав на тушение почти 1 тонну воды, полностью ликвидировали.
Всего на тушение были привлечены 4 единицы специальной техники и 11 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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