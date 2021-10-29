На Сумщине в ДТП погиб велосипедист

Как предварительно установили сотрудники полиции, на автодороге Н-07, проходящей через село Комышанка Роменского района, 67-летний велосипедист попал под колеса автомобиля ДАФ с полуприцепом, которым управлял 58-летний водитель. От полученных повреждений водитель двухколесного транспорта на месте погиб.
В настоящее время в полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по данному факту, а на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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