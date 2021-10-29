На Сумщине в ДТП погиб велосипедист Сегодня, 10 ноября, около 9:55 в селе Комышанка Роменского района велосипедист попал под колеса грузовика и погиб на месте происшествия.

Как предварительно установили сотрудники полиции, на автодороге Н-07, проходящей через село Комышанка Роменского района, 67-летний велосипедист попал под колеса автомобиля ДАФ с полуприцепом, которым управлял 58-летний водитель. От полученных повреждений водитель двухколесного транспорта на месте погиб.

В настоящее время в полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по данному факту, а на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.