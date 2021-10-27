«Альянс» в Сумах победил «Оболонь» Сегодня, 8 ноября, завершился 17-й тур чемпионата Украины по футболу в первой лиге.

В последнем матче тура липоводолинский «Альянс» в Сумах на стадионе «Юбилейный» принимал киевскую «Оболонь». Центральный матч тура – встречались четвертая и третья команда лиги – изобиловал опасными моментами, нарушениями правил и бескомпромиссной борьбой.

Счет на 29-й минуте матча открыл защитник гостей Никита Безуглый, поразивший свои ворота, - 1:0. В концовке тайма Александр Батальский (42-я минута) сравнял счет, - 1:1.

В начале второй половины встречи (56-я минута) липоводолинцы остались в меньшинстве, - за две желтые карточки был удален Станислав Шарай. Однако почти сразу хозяева вышли вперед благодаря голу Сергея Загинайлова (61-я минута). Спустя три минут счет стал равным после пенальти в исполнении Артура Мурзы. А на 76-й минуте Андрей Герт снова вывел «Альянс» вперед, - 3:2. Этот счет не изменился до конца встречи.

После 16 игр у «Альянса» 29 очков, у «Оболони» на очко больше. Команды остались на тех же местах, что и до начала тура. Вплотную к ним приблизилось «Прикарпатье» с 28 очками (в 17 играх).