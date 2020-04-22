Сумський дизайнер знову зайнявся культурним вандалізмом Сумський дизайнер Дмитро Дубовик до Дня писемності і мови прикрасив постійно падаючий паркан на вул. Харківській постерами з портретами відомих українських культурних діячів.

«"Нема сильніш од землетрусу,

Як потрясать серця людей."

Давно хотів зайнятися знову культурним вандалізмом, і ось випала нагода реалізувати проект до Дня писемності та мови. Не знаю наскільки довго вони там провисять, але все одно вже вдалося прикути увагу перехожих до українських діячів, що там розташовані. Сподіваюсь, що кількість людей, яка зацікавилась, що там зображено, буде тільки зростати.

Всім добра і гарного дня», - написав він у фейсбуці.