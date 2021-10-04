Сумская патрульная стала лучшей в номинации «фитнес-бикини» на чемпионате по бодибилдингу

Участие в нем приняла инспектор по связям с общественностью патрульной полиции Сум Марина Горьковская. Для нее это был дебют в профессиональных соревнованиях, ведь заниматься этим видом спорта она начала только летом этого года. Несмотря на высокую конкуренцию, наша спортсменка стала лучшей и заняла 1-е место в номинации фитнес-бикини.
Несмотря на плотный график несения службы, Марина постоянно тренируется и уже готовится к следующим соревнованиям, которые пройдут 7 ноября в Сумах.
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