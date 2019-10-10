Кандидатуру экс-мэра Кролевца согласовали на должность главы Конотопской РГА

Об этом сообщил в своем телеграмм-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
Александр Бобровицкий, кролевчанин, родился 25 июня 1977 года. Имеет высшее педагогическое образование. С 2005 года по 2015 и в 2020-2021 - депутат Кролевецкого городского совета, дважды избирался на должность Кролевецкого городского головы (в 2015 и 2017 годах).
До этого работал частным предпринимателем. В 2009–2012 г. – глава отраслевого совета при Кролевецкой РГА (на общественных началах). В 2014 г. пошел добровольцем в Вооруженные силы Украины для участия в АТО.
25 октября 2020 года был избран депутатом Кролевецкого городского совета восьмого созыва, но досрочно сложил свои полномочия в октябре 2021 года, пишет Сайт Кролевца.
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