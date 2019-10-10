Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:27558

Кандидатуру экс-мэра Кролевца согласовали на должность главы Конотопской РГА

Кабмин согласовал назначение Александра Бобровицкого главой Конотопской районной государственной администрации Сумской области.

Об этом сообщил в своем телеграмм-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Александр Бобровицкий, кролевчанин, родился 25 июня 1977 года. Имеет высшее педагогическое образование. С 2005 года по 2015 и в 2020-2021 - депутат Кролевецкого городского совета, дважды избирался на должность Кролевецкого городского головы (в 2015 и 2017 годах).

До этого работал частным предпринимателем. В 2009–2012 г. – глава отраслевого совета при Кролевецкой РГА (на общественных началах). В 2014 г. пошел добровольцем в Вооруженные силы Украины для участия в АТО.

25 октября 2020 года был избран депутатом Кролевецкого городского совета восьмого созыва, но досрочно сложил свои полномочия в октябре 2021 года, пишет Сайт Кролевца.

Политика Александр Бобровицкий
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Экс-мэр Кролевца сложил депутатские полномочия
23.10.2021 13:22

Экс-мэр Кролевца сложил депутатские полномочия

22 октября состоялось пленарное заседание четырнадцатой сессии Кролевецкого городского совета восьмого созыва....

12.05.2020 18:16

Мэр Кролевца отжал 10 по 100

Мэр Кролевца Александр Бобровицкий показал, в какой он физической форме в ответ на слухи, что у него коронавирус....

На Сумщине мошенники просят деньги от имени мэра
25.04.2020 16:28

На Сумщине мошенники просят деньги от имени мэра

Мэр Кролевца Александр Бобровицкий на своей странице в Фейсбуке предупредил горожан о новом виде мошенничества....

Мэру Кролевца собираются подбросить оружие? (видео)
10.10.2019 14:41

Мэру Кролевца собираются подбросить оружие? (видео)

Сегодня, 10 октября, мэр Кролевца Александр Бобровицкий записал видеообращение, которое размещено на странице в Фейсбуке Кролевецкого горсовета....

Новости

На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 1543 человек (подробности)
Сегодня 08:51
Суспільний мовник отримав 9 ФМ-частот у Сумської області
Сегодня 14:04
В Путивле пожарные ликвидировали возгорание гаража (видео)
Сегодня 13:30
В Сумах представили еще один видеоролик о городе (видео)
Сегодня 12:48
Сумський центр професійно-технічної освіти займає лідируючі позиції на освітянській ниві
Сегодня 12:44
Кандидатуру экс-мэра Кролевца согласовали на должность главы Конотопской РГА
Сегодня 12:27
Сумський дизайнер знову зайнявся культурним вандалізмом
Сегодня 12:15
Новый сумской детсад «Светлячок» в 12-м микрорайоне не откроется 10 ноября
Сегодня 12:10
Сумская патрульная стала лучшей в номинации «фитнес-бикини» на чемпионате по бодибилдингу
Сегодня 11:30
На Сумщине взяли под стражу подозреваемого в убийстве брата
Сегодня 11:16
В Конотопе СБУ блокировала схему по хищению миллионов гривен «Авиакона»
Сегодня 11:07
В Шостке патрульные помогли добраться домой босому замерзшему старику, потерявшемуся в городе
Сегодня 10:58
view counter
view counter

Статьи

Нищівні ціни на газ: чи витримає їх машинобудівна галузь?
Вчера 16:24
«Облраду перетворили на ТОВ «Федорченко»
02.11.2021 15:39
#СтопХолодомор: Тарифи на газ та опалення мають бути справедливими
02.11.2021 14:21
В Украине рекомендовали прививать от COVID-19 детей 12+ при наличии всех рутинных прививок
02.11.2021 09:19
Лысенко и холода: не виноватый я, они сами пришли!
29.10.2021 19:20
Сумчанам нагадують про порядок отримання субсидії в опалювальний період
29.10.2021 14:59
Вакцинація від COVID-19 може бути протипоказана тимчасово або взагалі лише у виключних випадках — роз’яснення МОЗ України
29.10.2021 13:41
На Сумщині 8 лікарень безоплатно лікують інсульти за договором із НСЗУ
28.10.2021 13:30
Як побудувати продуктивну співпрацю зі своїм бухгалтером: поради від проєкту «Школа бізнесу Нова пошта»
27.10.2021 20:05
Холодно в оселі? Зігріваємося ковдрою з вовни
25.10.2021 16:50
Доставка пиццы в Одессе - выгода и советы
22.10.2021 16:47
Від меморандуму тепло не з’явиться: уряд має виконати обіцянку та повернути борги місцевим бюджетам, – «УДАР Віталія Кличка»®
22.10.2021 16:20
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Минулої ночі у Сохо (Едґар Райт, 2021)
Минулої ночі у Сохо (Едґар Райт, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
13.35
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Веном 2: Карнаж (Енді Серкіс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.00; 18.35
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Поганий сусід (Даніель Брюль, 2021)
Кино Планета Кіно
15.40; 19.50
Чому я живий (Віллен Новак, 2021)
Чому я живий (Віллен Новак, 2021)
Кино Планета Кіно
12.45; 19.10
Навіть миші потрапляють до раю (Ян Бубенічек, Деніза Гріммова, 2021)
Навіть миші потрапляють до раю (Ян Бубенічек, Деніза Гріммова, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
10.10; 15.50
"Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан" (Вес Андерсон, 2020)
"Французький вісник" від "Ліберті, Канзас Івнінґ Сан" (Вес Андерсон, 2020)
Кино Планета Кіно
10.30
Вічні (Хлоя Чжао, 2021)
Вічні (Хлоя Чжао, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 11.30; 13.00; 14.30; 16.00; 17.30; 18.30; 19.00; 20.30; 22.00

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.