Кандидатуру экс-мэра Кролевца согласовали на должность главы Конотопской РГА Кабмин согласовал назначение Александра Бобровицкого главой Конотопской районной государственной администрации Сумской области.

Об этом сообщил в своем телеграмм-канале народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Александр Бобровицкий, кролевчанин, родился 25 июня 1977 года. Имеет высшее педагогическое образование. С 2005 года по 2015 и в 2020-2021 - депутат Кролевецкого городского совета, дважды избирался на должность Кролевецкого городского головы (в 2015 и 2017 годах).

До этого работал частным предпринимателем. В 2009–2012 г. – глава отраслевого совета при Кролевецкой РГА (на общественных началах). В 2014 г. пошел добровольцем в Вооруженные силы Украины для участия в АТО.

25 октября 2020 года был избран депутатом Кролевецкого городского совета восьмого созыва, но досрочно сложил свои полномочия в октябре 2021 года, пишет Сайт Кролевца.