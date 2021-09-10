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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:30236

Сумчане стали чемпионами Украины по тхеквондо

Во Львове завершился Командный чемпионат Украины по тхеквондо.

В турнире приняли участие 921 спортсмен (от Сумской ДЮСШ «Авангард» - 12 спортсменов), которых привезли 140 тренеров (сумчанин Хоменко Александр - 6 место) в 72 командах (ДЮСШ «Авангард» - 12 место) из 21 региона (Сумская область - 11 место).

Сегодня выступало 10 сумчан, о чем написал в Фейсбуке тренер Александр Хоменко.

«Для кого-то это был первый опыт, новый уровень и возможность проверить свои силы.

А для других - ещё раз доказать, что они лучшие и забрать своё золото!

В этот день удалось завоевать 5 медалей! Очень жаль, что другие спортсмены остались в шаге от медали… Но было, есть и будет над чем работать!

Павленко Алиса – 1-е место! Шестикратная чемпионка Украины! Очень приятно наблюдать за такими победами!

Удовиченко Валерия – 1-е место! В прошлый раз было третье место, а сегодня - золото! Значит движемся в правильном направлении!

Гайворонская Настя – 2-е место! Тяжёлый финал, но я верю, что он закалил тебя! Дальше только золотые медали!

Богданов Егор – 3-е место! Это дебютные соревнования, самый маленький в своей категории. Из этого получился хороший опыт!

Захаркина Полина – 3-е место! Это первая медаль с чемпионата Украины. Хорошее начало, дальше трудиться и добиваться лучшего результата!

В итоге наша команда завоевала 7 медалей: 3 золота, по 2 серебра и бронзы.

Поздравляю всех! Я горжусь вами! Спасибо за доверие! Делаем выводы и работаем над ошибками», - написал он.

Спорт Тхеквондо
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