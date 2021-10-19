Після 7 років очікування на ремонт практично відновлено вулицю Шишкарівську в Сумах Хід ремонтних робіт дороги, яка відновлюється в рамках програми Президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво», проінспектував заступник голови Сумської облдержадміністрації Олег Клименчуков

За його словами, наразі виконуються роботи із проведення середнього поточного ремонту автомобільної дороги комунальної власності по вул. Шишкарівська. Станом на сьогодні виконано 90% обсягів ремонтних робіт.

«У мене позитивні відчуття від побаченого, – зазначив Олег Клименчуков. – Я поспілкувався із людьми, які живуть на цій вулиці. Їх коментарі мотивують нас працювати далі, робити область кращою, охайнішою, сучаснішою».

Як розповіли дорожники, цю дорогу вже нарекли «довгобудом». Адже розпочали її ремонтувати ще 7 років тому. Але бордюри поклали і все. До ремонту асфальту справа не дійшла. Лише в цьому році облдержадміністрація з дорожнього фонду виділила кошти на ремонт вулиці Шишкарівської. І наразі ділянка дороги протяжністю 700 м.п. практично відремонтована. Невдовзі цю дорогу буде відкрито.

Довідково. На автомобільній дорозі комунальної власності по вул. Шишкарівська в м. Суми виконано роботи із влаштування щебеневої основи, влаштування вирівнюю чого шару асфальтобетону товщиною 3 см та верхнього шару з асфальтобетону товщиною 4 см. Після влаштування асфальтобетонного покриття буде виконано роботи з перекладання каналізаційних люків та улаштовано примикання.