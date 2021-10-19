Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:45228

В Сумском облсовете таки выбирают еще одного замглавы

Сегодня, 29 октября, проходит заседание Сумского областного совета.

Со второй попытки депутаты проголосовали за увеличение состава аппарата Сумского облсовета. Против были фракции «ОПЗЖ» и «ЕС», представители которых уже есть в замах.

Несмотря на протесты главы бюджетной комиссии Олега Медуницы («ЕС»), что на нового зама нет средств, вопрос все-таки начали рассматривать. Новым замглавы облсовета может стать представитель фракции «За майбутнє» Татьяна Сизон.

Сейчас идет подготовка к тайному голосованию.

Очевидно, что теперь произойдет переформатирование коалиции, в которую раньше входили «Слуга народа», «ЕС» и «ОПЗЖ». Последние две, очевидно из нее выпадут…

Политика Замглавы облсвоета Татьяна Сизон
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 1235 человек
Сегодня 09:01
Школьники Сумской громады с понедельника в полном составе переходят на дистанционное обучение
Сегодня 15:15
Сумчане отличились в Вильнюсе
Сегодня 15:12
Після 7 років очікування на ремонт практично відновлено вулицю Шишкарівську в Сумах
Сегодня 15:04
В Сумском облсовете таки выбирают еще одного замглавы
Сегодня 14:45
Сумчане снова собирают подписи за установку лежачих полицейских на Театральной площади
Сегодня 14:32
На Сумщине уже переполнены только открытые новые ковидные отделения
Сегодня 14:23
Сумской облсовет пока решил, что главе не нужен еще один зам
Сегодня 13:46
Появилось видео, на котором вероятный убийца сумского активиста, убегает с места преступления
Сегодня 13:24
Самый старый сумской мост хочет взять на баланс музей
Сегодня 12:59
Сумська обласна служба зайнятості допоможе ветеранам АТО розпочати власну справу
Сегодня 12:50
За что убили в Сумах активиста «Правого сектора»? (видео)
Сегодня 12:38
view counter
view counter

Статьи

Сумчанам нагадують про порядок отримання субсидії в опалювальний період
Сегодня 14:59
Вакцинація від COVID-19 може бути протипоказана тимчасово або взагалі лише у виключних випадках — роз’яснення МОЗ України
Сегодня 13:41
На Сумщині 8 лікарень безоплатно лікують інсульти за договором із НСЗУ
Вчера 13:30
Як побудувати продуктивну співпрацю зі своїм бухгалтером: поради від проєкту «Школа бізнесу Нова пошта»
27.10.2021 20:05
Холодно в оселі? Зігріваємося ковдрою з вовни
25.10.2021 16:50
Доставка пиццы в Одессе - выгода и советы
22.10.2021 16:47
Від меморандуму тепло не з’явиться: уряд має виконати обіцянку та повернути борги місцевим бюджетам, – «УДАР Віталія Кличка»®
22.10.2021 16:20
«НАШ КРАЙ»: Комунальні ліси «Облагролісгоспу» мають належати громадам
20.10.2021 12:28
“Бумбокс” собрал своих фанатов в Сумах
20.10.2021 11:34
Спатифиллумы от Украфлора в интерьере
19.10.2021 19:18
Юридичний всеобуч від служби зайнятості: права та обов’язки зареєстрованих безробітних
19.10.2021 14:19
Как выбрать хороший ликер
19.10.2021 13:23
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.