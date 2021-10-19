В Сумском облсовете таки выбирают еще одного замглавы Сегодня, 29 октября, проходит заседание Сумского областного совета.

Со второй попытки депутаты проголосовали за увеличение состава аппарата Сумского облсовета. Против были фракции «ОПЗЖ» и «ЕС», представители которых уже есть в замах.

Несмотря на протесты главы бюджетной комиссии Олега Медуницы («ЕС»), что на нового зама нет средств, вопрос все-таки начали рассматривать. Новым замглавы облсовета может стать представитель фракции «За майбутнє» Татьяна Сизон.

Сейчас идет подготовка к тайному голосованию.

Очевидно, что теперь произойдет переформатирование коалиции, в которую раньше входили «Слуга народа», «ЕС» и «ОПЗЖ». Последние две, очевидно из нее выпадут…