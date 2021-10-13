Лента

admin
admin
Сегодня 13:46562

«Совість важливіша за мандат», - Дмитро Лантушенко йде з міської ради

Захищати інтереси сумчан можна лише у складі тієї політичної сили, яка не зраджує поглядам і твердо стоїть на захисті суспільних інтересів. Такою партією на Сумщині є ПП «УДАР Віталія Кличка», яку знову очолив Дмитро Лантушенко.

Депутат Сумської міської ради на черговій сесії заявив про те, що він складає мандат. Дмитро Лантушенко вважає, що депутатський корпус не захищає інтереси сумчан і не виконує обіцянки, з якими більшість йшла на вибори, а замість цього вони ставлять на перший план особисті інтереси.
Це показує низка останніх голосувань, зокрема й прийняте рішення виконавчого комітету про підвищення вартості тарифів на пасажирські перевезення.
Лантушенко на сесію підготував проєкт рішення про відміну рішення виконкому. Проте, очікувано депутатська більшість його не підтримала.
«Я отримав депутатський мандат, щоб захищати сумчан, а не торгувати їх інтересами. Дивлячись на те, що зараз відбувається в міській раді (ці кулуарні договорняки, зміна поглядів, позерство), я не хочу брати в цьому участь - для мене честь і довіра сумчан важливіші. Тому, я складаю депутатський мандат та далі рухатимусь зі своєю командою, з командою в яку я вірю і в котрій довіряю кожному. Я знаю, що у нас є шанс змінити те, що відбувається зараз, адже наше місто і сумчани заслуговують кращого майбутнього. Тому я, заручившись підтримкою лідера політичної партії «УДАР Віталія Кличка», буду відновлювати діяльність нашої організації на Сумщині й стоятиму за справедливість, чесність та краще майбутнє. У складі цього депутатського корпусу, для якого важливі лише власні кишені і договорняки, я продовжувати діяльність не буду. Давайте новий депутатський корпус - цей зламався», - говорить Лантушенко.
Крім того, він запевняє, що не залишить своїх виборців і буде й надалі захищати інтереси сумчан та робитиме все, щоб виправдати довіру сотень людей, які віддали за нього голос на минулих виборах.

До слова, Дмитро Лантушенко очолював команду «УДАРу Віталія Кличка» з 2010 по 2015 рік, до того моменту, доки «УДАР» на всеукраїнському та регіональних рівнях об’єднались з політичною партією «Європейська Солідарність» (на той час БПП «Солідарність»).

Политика
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Новости

На Сумщине обновился летальный рекорд из-за коронавируса
Сегодня 09:04
Кабмин постановил изменения по межрегиональным перевозкам автотранспортом
Сегодня 16:08
На Сумщине задержали машиниста с сообщниками за кражу дизельного горючего из поездов
Сегодня 15:49
Минздрав рекомендует вакцинировать детей от 12 лет
Сегодня 15:45
В Сумах появилось еще одно коммунальное заведение – загородный детский лагерь оздоровления и отдыха
Сегодня 15:20
В Сумах произошло ДТП на пр. Курский
Сегодня 14:27
«Совість важливіша за мандат», - Дмитро Лантушенко йде з міської ради
Сегодня 13:46
Сумские депутаты не поддержали отмену 10 грн в маршрутках
Сегодня 13:31
На "Сумыхимпроме" полицейские разоблачили группу лиц в хищении имущества
Сегодня 13:23
Сумские депутаты не поддержали контроль за общественным транспортом в городе
Сегодня 13:15
Рушійна сила прогресу цифрової трансформації
Сегодня 13:14
В Сумах произошла авария на Ковпака
Сегодня 12:55
view counter
view counter

Статьи

Холодно в оселі? Зігріваємося ковдрою з вовни
25.10.2021 16:50
Доставка пиццы в Одессе - выгода и советы
22.10.2021 16:47
Від меморандуму тепло не з’явиться: уряд має виконати обіцянку та повернути борги місцевим бюджетам, – «УДАР Віталія Кличка»®
22.10.2021 16:20
«НАШ КРАЙ»: Комунальні ліси «Облагролісгоспу» мають належати громадам
20.10.2021 12:28
“Бумбокс” собрал своих фанатов в Сумах
20.10.2021 11:34
Спатифиллумы от Украфлора в интерьере
19.10.2021 19:18
Юридичний всеобуч від служби зайнятості: права та обов’язки зареєстрованих безробітних
19.10.2021 14:19
Как выбрать хороший ликер
19.10.2021 13:23
20 жовтня 2021 року – Всесвітній день боротьби з раком молочної залози
19.10.2021 12:57
Сам коваль свого щастя віднині. Чоловік із Сум виграв 500 000 від Епіцентру на власну справу
18.10.2021 13:38
Анна Кривонос: «Хочется навязать достойную борьбу за путевку на Олимпиаду»
14.10.2021 11:48
На Сумщині збільшилася такса за за незаконний вилов риби
13.10.2021 11:18
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.