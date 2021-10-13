«Совість важливіша за мандат», - Дмитро Лантушенко йде з міської ради Захищати інтереси сумчан можна лише у складі тієї політичної сили, яка не зраджує поглядам і твердо стоїть на захисті суспільних інтересів. Такою партією на Сумщині є ПП «УДАР Віталія Кличка», яку знову очолив Дмитро Лантушенко.

Депутат Сумської міської ради на черговій сесії заявив про те, що він складає мандат. Дмитро Лантушенко вважає, що депутатський корпус не захищає інтереси сумчан і не виконує обіцянки, з якими більшість йшла на вибори, а замість цього вони ставлять на перший план особисті інтереси.

Це показує низка останніх голосувань, зокрема й прийняте рішення виконавчого комітету про підвищення вартості тарифів на пасажирські перевезення.

Лантушенко на сесію підготував проєкт рішення про відміну рішення виконкому. Проте, очікувано депутатська більшість його не підтримала.

«Я отримав депутатський мандат, щоб захищати сумчан, а не торгувати їх інтересами. Дивлячись на те, що зараз відбувається в міській раді (ці кулуарні договорняки, зміна поглядів, позерство), я не хочу брати в цьому участь - для мене честь і довіра сумчан важливіші. Тому, я складаю депутатський мандат та далі рухатимусь зі своєю командою, з командою в яку я вірю і в котрій довіряю кожному. Я знаю, що у нас є шанс змінити те, що відбувається зараз, адже наше місто і сумчани заслуговують кращого майбутнього. Тому я, заручившись підтримкою лідера політичної партії «УДАР Віталія Кличка», буду відновлювати діяльність нашої організації на Сумщині й стоятиму за справедливість, чесність та краще майбутнє. У складі цього депутатського корпусу, для якого важливі лише власні кишені і договорняки, я продовжувати діяльність не буду. Давайте новий депутатський корпус - цей зламався», - говорить Лантушенко.

Крім того, він запевняє, що не залишить своїх виборців і буде й надалі захищати інтереси сумчан та робитиме все, щоб виправдати довіру сотень людей, які віддали за нього голос на минулих виборах.

До слова, Дмитро Лантушенко очолював команду «УДАРу Віталія Кличка» з 2010 по 2015 рік, до того моменту, доки «УДАР» на всеукраїнському та регіональних рівнях об’єднались з політичною партією «Європейська Солідарність» (на той час БПП «Солідарність»).