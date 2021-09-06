В Сумах оштрафовали перевозчика мусора на 34 тыс. грн В судебном порядке доказана законность штрафа в размере 34 тыс. грн. за недопуск к проверке, примененной в отношении ООО А-Муссон».

Согласно годовому плану осуществления мер надзора (контроля) Госпродпотребслужбы на 2021 год Главным управлением Госпродпотребслужбы в Сумской области в январе 2021 года было запланировано осуществление проверки ООО «А-Муссон» по вопросам соблюдения порядка формирования, установления и применения государственных регулируемых цен. Заблаговременно почти за месяц до проведения проверки общество было письменно уведомлено о ее проведении.

Несмотря на это на время проведения проверки руководитель общества и его заместитель отсутствовали, других уполномоченных лиц ООО «А-Муссон» не определило, чем было умышленно создано препятствие в проведении проверки, что является нарушением Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности».

Из объяснений, предоставленных сотрудниками ООО «А-Муссон», стало известно, что директор общества находится на больничном, а его заместитель в отпуске, хотя ни одного документа, подтверждающего это, проверяющей предоставлено не было.

Интересно также то, что именно на период проведения плановой проверки, о которой было заранее известно, заболели или ушли в отпуск уполномоченные лица ООО «А-Муссон». Вопрос законности больничного, который совпал с периодом проведения проверки, остается открытым.

Согласно ч.4 ст. 20 Закона Украины "О ценах и ценообразовании" за создание препятствий для выполнения возложенных на них функций к субъектам хозяйствования применяются административно-хозяйственные санкции в виде штрафа в размере 2000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

По факту создания препятствия был составлен акт и принято решение о применении к ООО «А-Муссон» административно-хозяйственных санкций путем наложения штрафа в сумме 34 000 грн.

Обществом обжаловано в судебном порядке решение Главного управления о применении штрафных санкций. Однако ознакомившись с правовой позицией Главного управления, предприятие признало безосновательность своих исковых требований и отказалось от дальнейшего обжалования принятого решения. В связи с этим постановлением Сумского окружного административного суда исковое заявление было оставлено без рассмотрения.

Поскольку штраф не был уплачен в добровольном порядке Главное управление было вынуждено обратиться в суд для его принудительного взыскания. Решением Сумского окружного административного суда от 01.10.2021 по делу №480/1916/21 было признано законным решение о наложении штрафа на ООО «А-Муссон» и взыскано в пользу государства 34 000 грн, сообщает пресс-служба ведомства.