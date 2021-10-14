По словам потерпевшей, на ее мобильный телефон позвонила неизвестная, которая предложила ей повысить кредитный лимит на банковской карточке или снизить процентную ставку на ней в случае пользования кредитными средствами. Шосткинка согласилась и для снижения процентов, по рекомендациям звонившей, зашла на свою финансовую страницу в Интернете.
Следуя указаниям телефонной собеседницы, заявитель несколькими платежами перечислила 48 000 гривен на указанный ею номер банковской карты. Якобы для достижения поставленной цели нужно эти средства перебросить с одного счета шесткинки на ее же дополнительный номер.
Уже во время общения с правоохранителями заявительница рассказала, что подозревала об обмане и хотела отменить соглашение, впрочем, профессиональные объяснения собеседницы и угрозы наложения двухтысячного штрафа и блокирования ее карточек в случае невыполнения указанных действий, привели к психологическому давлению и дальнейшему выполнению указаний.
В полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 "Мошенничество" Уголовного кодекса Украины, в рамках которого устанавливается личности злоумышленницы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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