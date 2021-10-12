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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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«Укргаздобыча» нашла и купила перспективный нефтегазовый участок на Сумщине

АО «Укргаздобыча» выиграло электронный аукцион на приобретение специального разрешения на пользование недрами Южно-Русановской площади.

Этот участок, по предварительной оценке имеющейся геологической информации, имеет значительные перспективы для разработки залежей газа.

Юго-Русановский участок имеет площадь 317 кв. км и находится на территории Сумской и Полтавской областей.

«Мы видим на этом участке большие перспективы по результатам проведенных ранее геологических исследований в этом регионе. Рядом с ним находятся наши месторождения, потенциал которых уже доказана. Разработка участков в Днепровско-Донецком бассейне требует применения современных технологий. Для этого мы усилили свою внутреннюю экспертизу и привлекаем опытных международных партнеров, которые помогут привлечь новейшие разработки в Украине», - сообщил Максим Витык, директор по стратегическим проектам дивизиона «Нафтогаз Разведка и Добыча».

«Укргаздобыча» приобрело Юго-Русановский участок за 304,6 млн грн, которые поступят в государственный бюджет Украины. Компания получила право на владение специальным разрешением на Юго-Русановский участок в течение 20 лет, сообщает компания.

Общество Добыча газа
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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