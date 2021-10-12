Роменские футзалисты проиграли запорожским 23 октября прошли игры 2-го тура чемпионата Украины по футзалу в первой лиге.

Роменский «Рятувальник» в Конотопе принимал МФК «Запорижпромгруп». Роменчане открыли счет уже на первой минуте, - отличился Дмитрий Баранник. На 10-й удвоили преимущество – Алексей Прокопчук. Однако до конца первого тайма запорожцы сравняли счет, а на 25-й минуте и вышли вперед. А спустя 4 минут и удвоили уже свое преимущество. Тут же роменчане сократили разрыв, - Баранник сделал дубль. Но больше голов не было.

В итоге 3:4 – обидное поражение «Рятувальника».

В другом матче «SkyUp» (Киев) обыграл «Черкассыоблэнерго» 5:4. Киевляне и запорожцы с 6 очками лидируют. Роменчане с 3 очками на третьем месте.