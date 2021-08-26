Сумские бойцы отличились в Полтаве

В турнире принимали участие 243 участника из 24 команд из 9 регионов Украины.
От сумского клуба ЦВСМ СК «Звёзды Олимпа» и ДЮСШ «Авангард» участие принимало 9 спортсменов, которые привезли домой 7 медалей:
1 место - Никитенко Антон, Ревякин Илья и Нагайцев Дима;
2 место - Горох Марина, Черевань Вика и Рогальский Артём;
3 место - Левковский Артём.
Подготовил спортсменов тренер Александр Хоменко.
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