Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:58213

Кубок Сумщины по футзалу перенесен

Анонсированный розыгрыш Кубка области по футзалу. Который планировали провести на выходных, перенесен.

Об этом сообщает Ассоциация футзала Сумщины.

«К сожалению, наши худшие ожидания подтвердились. Из-за перехода Сумщины в «красную» карантинную зону, мы не можем провести Кубок области по футзалу в ближайшие выходные. По состоянию на сейчас, можем сказать, что эти соревнования переносятся на неопределенный срок», - говорится в сообщении.

Спорт Футзал
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

Прошла жеребьевка Кубка Сумщины по футзалу
Сегодня 09:33

Прошла жеребьевка Кубка Сумщины по футзалу

20 октября в пресс-центре футбольного центра «Барса» состоялась жеребьевка Кубка области по футзалу, который стартует уже в субботу, 23 октября...

В пятницу сумские футзалисты примут хмельницких
Сегодня 08:05

В пятницу сумские футзалисты примут хмельницких

В пятницу, 22 октября, АФФК «Сумы» дома сыграют матч 8-го тура Экстра-лиги против хмельницкого «Сокола»....

Роменский «Рятувальник» с победы начал новый сезон в Первой лиге
15.10.2021 23:09

Роменский «Рятувальник» с победы начал новый сезон в Первой лиге

Подопечные Игоря Саливона на выезде обыграли киевскую команду «Comfort Life»...

Сумские футзалисты уступили харьковчанам
15.10.2021 18:43

Сумские футзалисты уступили харьковчанам

Сегодня, 15 октября, в Сумах прошла игра 7-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге...

Сегодня сумские футзалисты примут харьковчан (трансляция)
15.10.2021 08:24

Сегодня сумские футзалисты примут харьковчан (трансляция)

АФФК "Сумы" продолжает домашнюю серию матчей Экстра-лиги....

Новости

На Сумщине еще 1100 случаев заболевания COVID-19: 26 летальных (подробности)
Сегодня 08:31
С 23 октября Сумщина переходит в красную зону эпидопасности
Вчера 16:51
Стали известны графики включения отопления «Сумытеплоэнерго»
18.10.2021 13:58
В Сумах накануне красной зоны решили провести крестный ход
Сегодня 16:03
Азовское море: в Бердянске и на Арабатской Стрелке запустили поворотные веб-камеры с видом на самые красивые места
Сегодня 15:34
«ЄС» очолила рейтинг українських політичних партій, більшість вважає її головною опозиційною силою - КМІС
Сегодня 15:14
Кубок Сумщины по футзалу перенесен
Сегодня 14:58
Дмитро Живицький звертається до жителів Сумщини у звязку із запровадженням "червоної" зони
Сегодня 14:54
Сумські старшокласниці можуть приєднатися до проєкту «Lady’s energy club»
Сегодня 14:22
Шосткинские гандболистки выиграли «серебро» в Харькове
Сегодня 13:23
Жительница Сумщины, продавая одежду в интернете, потеряла 21 тысячу
Сегодня 12:53
Кому завтра в Сумах отключат свет?
Сегодня 12:10
view counter
view counter

Статьи

«НАШ КРАЙ»: Комунальні ліси «Облагролісгоспу» мають належати громадам
Вчера 12:28
“Бумбокс” собрал своих фанатов в Сумах
Вчера 11:34
Спатифиллумы от Украфлора в интерьере
19.10.2021 19:18
Юридичний всеобуч від служби зайнятості: права та обов’язки зареєстрованих безробітних
19.10.2021 14:19
Как выбрать хороший ликер
19.10.2021 13:23
20 жовтня 2021 року – Всесвітній день боротьби з раком молочної залози
19.10.2021 12:57
Сам коваль свого щастя віднині. Чоловік із Сум виграв 500 000 від Епіцентру на власну справу
18.10.2021 13:38
Анна Кривонос: «Хочется навязать достойную борьбу за путевку на Олимпиаду»
14.10.2021 11:48
На Сумщині збільшилася такса за за незаконний вилов риби
13.10.2021 11:18
Справедливе правосуддя в Україні можливе лише за повного перезавантаженням судової системи, – заява партії «УДАР Віталія Кличка»®
12.10.2021 15:53
В Сумах стартував конкурс компаній «Народний бренд». Умови участі в конкурсі та як проголосувати за найкращих
11.10.2021 14:15
У Сумському держлісгоспі пройшла акція “Створюємо ліси разом”
11.10.2021 11:21
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.