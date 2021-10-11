Кубок Сумщины по футзалу перенесен Анонсированный розыгрыш Кубка области по футзалу. Который планировали провести на выходных, перенесен.

Об этом сообщает Ассоциация футзала Сумщины.

«К сожалению, наши худшие ожидания подтвердились. Из-за перехода Сумщины в «красную» карантинную зону, мы не можем провести Кубок области по футзалу в ближайшие выходные. По состоянию на сейчас, можем сказать, что эти соревнования переносятся на неопределенный срок», - говорится в сообщении.