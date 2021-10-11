Кубок Сумщины по футзалу перенесен

Об этом сообщает Ассоциация футзала Сумщины.
«К сожалению, наши худшие ожидания подтвердились. Из-за перехода Сумщины в «красную» карантинную зону, мы не можем провести Кубок области по футзалу в ближайшие выходные. По состоянию на сейчас, можем сказать, что эти соревнования переносятся на неопределенный срок», - говорится в сообщении.
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