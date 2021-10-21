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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:52257

На Сумщине создадут учебно-тренировочных центр экстренной медицины

Руководство Сумского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф собирается создать на своей территории современный учебно-тренировочный центр.

Для того, чтобы передавать свои знания другим, необходимы не только высококвалифицированные специалисты, но и все необходимые условия. Сумской областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф едва ли не самый мощный в Украине учебно-тренировочный отдел. Инструкторы постоянно повышают свой профессиональный уровень, имеют международные сертификаты. Они готовят команды, которые становятся победителями и призерами всеукраинских и международных соревнований бригад экстренной медицинской помощи. Врачи и фельдшеры преподают в Медицинском институте СумГУ и Сумском профессиональном медицинском колледже. Есть здесь и современные манекены, на которых можно продемонстрировать ту или иную медицинскую манипуляцию.

Однако не хватает современных площадей, где можно было бы разместить тех, кто придет на обучение не только из Сумской, а, возможно, и из других областей.

Во время совещания в Сумском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф были обсуждены конкретные меры по совершенствованию уже существующего проекта, который нуждается в корректировках.

Общество Сумской областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
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