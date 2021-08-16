В Ромнах полиция поймала велограбителя В Ромнах инспекторы сектора реагирования патрульной полиции по «горячим следам» установили вора велосипеда и вернули похищенное владелице.

К работникам Роменского районного отдела полиции поступило сообщение от 38-летней жительницы города. Женщина объяснила, что велосипед, на котором она приехала в магазин, оставила на улице и пошла за покупками. Когда же вышла из помещения торгового заведения, то увидела, как неизвестный мужчина садится на ее транспорт и уезжает. Заявительница закричала, чтобы тот остановился, но злоумышленник проигнорировал ее и скрылся. О событии роменчанка сразу сообщила на линию 102.

На место вызова выехали инспекторы сектора реагирования патрульной полиции, которым потерпевшая рассказала о направлении, в котором исчез грабитель, и описала его внешний вид. Правоохранители провели проверку и неподалеку от места преступления в одном из дворов заметили похожего по описанию мужчину, который, как выяснилось, был действительно причастен к ограблению. Им оказался 26-летний местный житель.

Как дальше установили сотрудники полиции, на момент совершения правонарушения злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения.

Похищенный велосипед правоохранители изъяли и уже вернули владелице, а в отношении мужчины открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 186 "Грабеж" Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до четырех лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.