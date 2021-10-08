У Сумах покажуть «Забутий залишок минулого буття»

Відкриття виставки о 15.00. Виставка працює щодня, крім п’ятниці, з 10.00 до 17.00.
Матч 14-го тура чемпионата Украины по футболу в первой лиге пройдет 17 октября на стадионе «Юбилейный»....
Сегодня, 17 октября, «Виктория» Николаевка сыграет против «Перемоги»....
16-17 октября в Сумах БК «СумГУ» сыграет против «Прометей-2-ДГТУ» из Слобожанского....
АФФК "Сумы" продолжает домашнюю серию матчей Экстра-лиги....
16 жовтня жителі Сум візьмуть участь у глобальній щорічній акції з нагоди Європейського дня боротьби з торгівлею людьми, який світова...