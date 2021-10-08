В Сумах определили первоочередные потребности на борьбу с COVID-19

На встрече отработали порядок взаимодействия учреждений, определили первоочередные потребности в оборудовании для обеспечения дыхательной функции и функции мониторинга. По результатам обсуждения подготовлена служебная записка городскому голове Александру Лысенко о внесении изменений в бюджет, которыми будет предусматриваться закупка дополнительных аппаратов ИВЛ и CPAP.
Также участники совещания рассмотрели вопрос открытия дополнительных 15 койко-мест в КНП «Клиническая больница № 5», 20 - в КНП «Клиническая больница № 4». Подана заявка на развертывание 50 коек в КНП «Центральная городская клиническая больница».
Руководители учреждений здравоохранения обратили внимание на то, что среди госпитализированных 98% были непривиты, то есть не получили двух доз антиковидной вакцины. Медики отметили, что первое, что должен сделать каждый, чтобы помочь системе здравоохранения преодолеть очередную волну, - прийти в пункт прививки и вакцинироваться.
По данным управления здравоохранения, сегодня коронавирусная болезнь уже обнаружена у 15,8% жителей города - это 41 080 человек с положительным ПЦР-исследованием. Среди них 95,1% (39 050 человек) - взрослые и 4,9% (2030) - дети. Зарегистрировано 599 летальных случаев (1,5% от больных).
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