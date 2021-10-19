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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:491795

На Сумщине еще 700 случаев заболевания коронавирусом: 28 летальных

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 700 человек.

COVID-19 подтвердили у 700 человек (Конотопский р-н - 60, Ахтырский р-н - 81, Роменский р-н - 116, Сумской р-н - 334, Шосткинский р-н - 109).

По состоянию на 19 октября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 94 030 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1629 летальных исходов, за прошедшие сутки - 28 (Конотопский р-н - 2, Ахтырский р-н - 1, Роменский р-н - 4, Сумской р-н - 13, Шосткинский р-н - Cool.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 82 360 человек, из них за минувшие сутки - 280 (Конотопский р-н - 6, Ахтырский р-н - 21 Роменский р-н - 54, Сумской р-н - 128, Шосткинский р-н - 71).

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Общество Коронавирус
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