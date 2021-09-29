В Сумах продолжается чемпионат Украины по хоккею на траве В детском парке «Сказка» продолжается второй тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд.

Результаты второго дня чемпионата Украины Высшей лиги: ИФК СумГПУ - СумГУ 5:2 СДЮШОР «Динамо» - БХК «Колос» Борисполь 1:9 МСК «Сумчанка» - Сб. команда Полтавы 15:0 Завтра сыграют: 10:00 Сборная команда Полтавы - БХК «Колос» 12:00 СДЮШОР «Динамо» - ИФК СумГПУ 14:00 СумГУ - МСК «Сумчанка»