В Сумах продолжается чемпионат Украины по хоккею на траве

Результаты второго дня чемпионата Украины Высшей лиги:
ИФК СумГПУ - СумГУ 5:2
СДЮШОР «Динамо» - БХК «Колос» Борисполь 1:9
МСК «Сумчанка» - Сб. команда Полтавы 15:0
Завтра сыграют:
10:00 Сборная команда Полтавы - БХК «Колос»
12:00 СДЮШОР «Динамо» - ИФК СумГПУ
14:00 СумГУ - МСК «Сумчанка»
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