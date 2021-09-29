Рэпер из Сум обозвал украинский язык "диалектом", а потом сказал, что просто был в образе "ватника" Возмущенные граждане начали массово писать рэперу, и тот закрыл профили в соцсетях.

Рэпер из Сум Дмитрий Тимченко (псевдоним - Plane Dead) оскандалился во время выступления на батле в Харькове, обозвав украинский язык и украинцев.

Видео выступления мужчины опубликовали в сети 7 октября.

Во время рэп-батла сумчанин сошелся в "поединке" с жителем Львова и высказал ему претензии, что тот – украиноязычный.

"Во-первых, что за уйо*** диалект, на котором ты пиз***, осел? Во-вторых, что такое "наразі" – это индийский посол?" – обратился он к сопернику.

Однако оскорблять мужчина не прекратил и уже задел своими "шутками" граждан Украины.

"Ты настолько х***, что когда мимо тебя проплывает электрический угорь, а ты такой (кривляется, говоря на украинском – ред.): Ну раз є електрическій, знач десь має бути і газовий", - сказал Тимченко.

Однако публике выступление сумчанина нравилось и ни один из присутствующих замечаний не делал – все радостно улюлюкали. Поэтому Тимченко продолжил: "Чего, патриот? Фанат Яйценюха что ли?"

"Я все детство еб*** твой язык тем, что 10 лет учился в русской школе. Из-за таких, как ты, вонючих пи***, Московский проспект переименовали в еб*** Турбоатом", – не успокаивался сумчанин.

Как рассказывает украинский блогер Сергей Стерненко, Тимченко регулярно ездит в Россию, выкладывая у себя в Instagram то фото из Москвы, то из Санкт-Петербурга.

После того, как видео с выступления распространили в сети, Тимченко закрыл профили в соцсетях из-за критики возмущенных граждан.

"Я никого не хотел обидеть и никого не хотел задеть. Я извиняюсь перед теми людьми, которые приняли это в свой адрес. Друзья, сказанное в батле никогда не имеется в виду в реальной жизни. Это было сказано в образе ватника, который я использовал, чтобы забатлить своего оппонента. Вот и все. Я понимаю, что вы меня поймете, меня простите. Я еще раз говорю: никого не хотел обидеть. Прошу отнестись к этому спокойней и лояльней", – заявил Тимченко.