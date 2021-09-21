Жителя Сумщины, укравшего в супермаркете на 400 грн, оштрафовали на 34 000 грн

Такой приговор 28 сентября вынес Голосеевский суд столицы, пишет Ямпіль.інфо.
Следствие установило, что 9 апреля 2021 года в 21.56 наш земляк, находясь в помещении гипермаркета «Ашан» в ТРЦ «Оушен Плаза», наклеил на выбранные им продукты питания стикеры, которые не соответствовали выбранному им товару по наименованию и стоимости, а именно на: хлопья овсяные весовые стоимостью 10 грн. 84 коп. наклеил стикер макарон «Рожки весовые» стоимостью 1 грн. 88 коп.; паштет гусиный «Валмис» стоимостью 36 грн. 12 коп. - стикер крупы пшеничной стоимостью 1 грн. 09 коп.; печень трески «Фиш Лайн» стоимостью 97 грн. 84 коп. - стикер муки высшего сорта стоимостью 2 грн. 3 коп .; батончики протеиновые «Нутритон» в количестве 5 шт. общей стоимостью 252 гривны 08 коп. - стикер макарон «Рожки» весовые стоимостью 1 грн. 67 коп .; сардельки фирменные вареные «Ятрань» стоимостью 51 грн. 70 коп. - стикер крахмала картофельного стоимостью 22 грн. 86 коп.; яблоко «Голден Украина» весовое стоимостью 14 грн. 11 коп. - стикер яблоко «Голден Украина» стоимостью 10 грн. 35 коп., тем самым уменьшив стоимость товара.
В дальнейшем на кассе самообслуживания уроженец Марчихина Буды рассчитался за вышеуказанный товар в соответствии со стоимостью, которая была указана на стикерах, оплатив сумму 81 грн. 86 коп. при настоящей стоимости приобретенного товара 523 грн. 84 коп., после чего направился к выходу из магазина, однако был остановлен работниками охраны.
Своими действиями мужчина намеревался нанести ООО «Ашан Гипермаркет Украина» материальный ущерб на общую сумму 441 грн. 98 коп.
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