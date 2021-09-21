Жителя Сумщины, укравшего в супермаркете на 400 грн, оштрафовали на 34 000 грн Житель Марчихина Буды, который хотел обмануть «АШАН», заплатит 34 000 гривен штрафа.

Такой приговор 28 сентября вынес Голосеевский суд столицы, пишет Ямпіль.інфо.

Следствие установило, что 9 апреля 2021 года в 21.56 наш земляк, находясь в помещении гипермаркета «Ашан» в ТРЦ «Оушен Плаза», наклеил на выбранные им продукты питания стикеры, которые не соответствовали выбранному им товару по наименованию и стоимости, а именно на: хлопья овсяные весовые стоимостью 10 грн. 84 коп. наклеил стикер макарон «Рожки весовые» стоимостью 1 грн. 88 коп.; паштет гусиный «Валмис» стоимостью 36 грн. 12 коп. - стикер крупы пшеничной стоимостью 1 грн. 09 коп.; печень трески «Фиш Лайн» стоимостью 97 грн. 84 коп. - стикер муки высшего сорта стоимостью 2 грн. 3 коп .; батончики протеиновые «Нутритон» в количестве 5 шт. общей стоимостью 252 гривны 08 коп. - стикер макарон «Рожки» весовые стоимостью 1 грн. 67 коп .; сардельки фирменные вареные «Ятрань» стоимостью 51 грн. 70 коп. - стикер крахмала картофельного стоимостью 22 грн. 86 коп.; яблоко «Голден Украина» весовое стоимостью 14 грн. 11 коп. - стикер яблоко «Голден Украина» стоимостью 10 грн. 35 коп., тем самым уменьшив стоимость товара.

В дальнейшем на кассе самообслуживания уроженец Марчихина Буды рассчитался за вышеуказанный товар в соответствии со стоимостью, которая была указана на стикерах, оплатив сумму 81 грн. 86 коп. при настоящей стоимости приобретенного товара 523 грн. 84 коп., после чего направился к выходу из магазина, однако был остановлен работниками охраны.

Своими действиями мужчина намеревался нанести ООО «Ашан Гипермаркет Украина» материальный ущерб на общую сумму 441 грн. 98 коп.