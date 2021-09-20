Сумщина уже в оранжевой зоне

В Сумах за прошлую неделю количество новых случаев заболевания коронавирусом выросло на 66%, количество госпитализированных в городские больницы – на 46%, количество больных на лечении – на 58%.
На протяжении прошлого года цифры выявления новых случаев составляют больше 100 инфицированных в сутки. В пятницу этот показатель составил 200 человек. В Сумской области показатели в 4 раза превысили норму. Второй день подряд коэффициент выявления случаев инфицирования превышает норму, что привело к отнесению Сумской области к оранжевому уровню эпидемиологической опасности.
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