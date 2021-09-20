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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:19641

В Сумах растет число стационарных больных коронавирусом

Статистику предоставила сегодня, 4 октября, во время аппаратного совещания в мэрии начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, в Сумах лечатся в стационарах 174 взрослых, всего 200 человек (на 63 больше, чем неделей ранее). В том числе в 5-й горбольнице лечится 148 человек (+52), в том числе 56 на кислородной поддержке, 10 в отделении интенсивной терапии, 8 на ИВЛ.

В больнице Святого Пантелеймона 26 больных (-8), в том числе 2 в отделении интенсивной терапии.

В детской больнице 26 пациентов с подтверждённым диагнозом (+19), 3 - в отделении интенсивной терапии c коронавирусной инфекцией и 3 с другой инфекционной патологией.

Всего в городских больницах 129 свободных коек для взрослых (-44), и 89 для детей (-19), - все с кислородом.

Кроме того, сумчане лечатся в областном центре инфекционных болезней – 34 (-6), 4 в отделении интенсивной терапии, 3 на ИВЛ. В областном госпитале для ветеранов 62 пациентов (+9), 3 в отделении интенсивной терапии, 2 на ИВЛ.

Общество Коронавирус
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