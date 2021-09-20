Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:05

В Сумах «Альянс» сыграет с «Агробизнес» (трансляция)

Сегодня, 3 октября, в Сумах на стадионе «Юбилейный» липоводолинский «Альянс» примет «Агробизнес» с Волочиска.

На сегодня «Альянс» идет третьим с 19 очками в 9 встречах, «Агробизнес» - 15-й с 7 очками. У наших есть все шансы подняться на вторую строчку турнирной таблицы, ведь до криворожского «Кривбасса», который свой матч 11-го тура уже сыграл, только 2 очка.

Матч начнется в 13.15.

Стоимость билетов 40 гривен в день игры в кассах стадиона. Дети до 12 лет включительно - вход свободный при предъявлении свидетельства о рождении.

Трансляция на YouTube.

Спорт Альянс Липовая Долина Анонс Футбол
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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