В Шостке бастовали маршрутчики Пассажироперевозчики провели предупредительную акцию и требуют утверждения тарифа 9 грн.

Сегодня утром, 1 октября, пассажироперевозчики провели возле горисполкома предупредительную акцию. Сюда съехались несколько десятков маршруток. Перевозчики требуют повышения тарифа и угрожают остановить перевозки на городских маршрутах, пишет Шостка.инфо.

Представитель пассажироперевозчиков Григорий Зевако разъяснил, что с сегодняшнего дня стоимость газа (метан) составляет 37,68 грн. (Вчера топливо стоило 26,10 грн.). Он обнародовал расчеты перевозчиков.

«Чтобы сделать один круг по городу на коротких маршрутах по нынешним ценам нам надо 3 куб. газа. Его стоимость составляет 112 грн. При тарифе 7 грн, утвержденном исполкомом, нужно 16 человек, чтобы окупить газ (на один круг по городу). Мы иногда за круг и 10 людей не набираем», - сказал Григорий Зевако.

По его расчетам, при тарифе 7 грн после затрат на топливо, отчислений на амортизацию и налоги, у перевозчика в день останется примерно 450 грн: «Это зарплата водителя и доход предпринимателя».

Григорий Зевако сообщил, что реальный тариф сегодня составляет 12,20 грн. Он согласился: это дорого для шосткинцев и предложил городским властям дотировать пассажирские перевозки. Что касается перехода на более дешевое топливо, то у перевозчиков есть проблемы. По словам Григория Зевако, нужны деньги на переоборудование, сертификацию. Кроме того, в маршрутках уже «бензобаков нет»: «Мы 20 лет работаем на газу»...

К перевозчикам вышли мэр Николай Нога, заместитель городского головы Ярослав Счастливцев, начальник управления экономики Дарья Гребенюк. Пассажироперевозчики требуют установления тарифа в размере 9 грн. Кстати, они письменно обратились к городским властям. В обращении говорится: если стоимость проезда не будет пересмотрена, то с 10 октября перевозчики приостановят работу на городских маршрутах, пока вопрос не решится.

Николай Нога призвал к пониманию, он подчеркнул, что стоимость газа увеличилась в целом по Украине. Местные власти проанализирует ситуацию и до 6 октября будет принято согласованное решение о стоимости тарифа на пассажирские перевозки.

«Стоимость услуг, а также платежеспособность населения должны быть тождественны. Если принять решение о значительном увеличении, то я не очень уверена, что население будет пользоваться вашими услугами», - подчеркнула во время общения с пасажиропервизникамы начальник управления экономики Дарья Гребенюк.