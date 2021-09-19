Ахтырские полицейские задержали мошенника, который выманил у пенсионера 12 000 долларов США Менее двух часов потребовалось оперативникам Ахтырского районного отдела полиции чтобы разыскать и задержать афериста, который действовал по схеме «Ваш родственник попал в ДТП».

30 сентября в полицию обратился 70-летний житель села Солнечное Ахтырского района. Он сообщил, что на его телефон позвонил неизвестный, назвавшийся полицейским и сообщил, что его сын попал в ДТП. Поэтому на его лечение срочно нужно 21000 долларов США. Обеспокоенный отец ответил, что таких денег у него нет - есть только 12000. Собеседник, не долго раздумывая, согласился и на эту сумму.

Уже через короткое время, незнакомец пришел к пенсионеру домой, забрал деньги и вещи, которые отец собрал сыну в больницу. После чего псевдополицейский ушел.

Позже пенсионер позвонил сыну, чтобы узнать, как его самочувствие. И так понял, что попал «на крючок» афериста, тогда и обратился за помощью в полицию. Правоохранители сразу начали поиски злоумышленника.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники сектора криминальной полиции Ахтырского районного отдела полиции по «горячим следам» разыскали и задержали афериста. Им оказался ранее судимый 30-летний житель Днепропетровской области.

Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Полицейские проверяют злоумышленника на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории области.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество». За содеянное мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.