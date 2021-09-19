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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:12135

Сегодня «Сумы» сыграют в Одессе (трансляция)

Сегодня, 2 октября, пройдут матчи 11-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

ФК «Сумы» будет играть в Одессе против местной команды «Реал Фарма». Начало игры в 15.30.

Накануне игры «Реал Фарма» на 16-м месте в турнирной таблице с 0 очков. У «Сум» 5 очков и 15-е место.

Спорт Трансляция ФК Сумы Футбол
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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