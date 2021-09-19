Сегодня «Сумы» сыграют в Одессе (трансляция)

ФК «Сумы» будет играть в Одессе против местной команды «Реал Фарма». Начало игры в 15.30.
Накануне игры «Реал Фарма» на 16-м месте в турнирной таблице с 0 очков. У «Сум» 5 очков и 15-е место.
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