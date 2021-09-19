Сегодня «Сумы» сыграют в Одессе (трансляция) Сегодня, 2 октября, пройдут матчи 11-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге.

ФК «Сумы» будет играть в Одессе против местной команды «Реал Фарма». Начало игры в 15.30. Накануне игры «Реал Фарма» на 16-м месте в турнирной таблице с 0 очков. У «Сум» 5 очков и 15-е место.