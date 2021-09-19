В Сумах перевернулся грузовик – подробности от патрульных

На месте происшествия стражи порядка выяснили, что 26-летний водитель транспортного средства DAF, не выбрав безопасную скорость движения и не учтя особенности своего груза, допустил опрокидывание автомобиля.
К счастью, никто не пострадал. Автомобиль получил механических повреждений. Также был поврежден дорожный знак.
Инспекторы оформили материалы ДТП и составили на водителя два админпротоколы: ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ст. 139 (Повреждение технического средства регулирования дорожного движения) КоАП.
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