В Сумах перевернулся грузовик – подробности от патрульных Сегодня, 30 сентября, около 10:30, патрульные получили сообщение о ДТП, которое произошло на улице Замостянской.

На месте происшествия стражи порядка выяснили, что 26-летний водитель транспортного средства DAF, не выбрав безопасную скорость движения и не учтя особенности своего груза, допустил опрокидывание автомобиля.

К счастью, никто не пострадал. Автомобиль получил механических повреждений. Также был поврежден дорожный знак.

Инспекторы оформили материалы ДТП и составили на водителя два админпротоколы: ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ст. 139 (Повреждение технического средства регулирования дорожного движения) КоАП.