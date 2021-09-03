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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:34277

На Сумщине пограничники обнаружили более 175 кг красной икры из РФ

Поздно вечером 29 сентября пограничники обнаружили возле границы с РФ 16 контейнеров с красной икрой общим весом 176 кг.

Патруль обнаружил контейнеры с икрой в районе населенного пункта Винторовка, что в Шосткинском районе. Каждый контейнер был перемотанный клейкой лентой и опечатан. Внутри находились запаянные полиэтиленовые пакеты с икрой. Согласно информации на этикетках, товар изготовлен в российском городе Южно-Сахалинск. Предварительно установлено, что контейнеры были незаконно перемещены с территории РФ.

Икру доставили в пограничное подразделение. Товар установленным порядком передадут работникам налоговой службы.

Право Икра Контрабанда Пограничники
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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