На Сумщине пограничники обнаружили более 175 кг красной икры из РФ Поздно вечером 29 сентября пограничники обнаружили возле границы с РФ 16 контейнеров с красной икрой общим весом 176 кг.

Патруль обнаружил контейнеры с икрой в районе населенного пункта Винторовка, что в Шосткинском районе. Каждый контейнер был перемотанный клейкой лентой и опечатан. Внутри находились запаянные полиэтиленовые пакеты с икрой. Согласно информации на этикетках, товар изготовлен в российском городе Южно-Сахалинск. Предварительно установлено, что контейнеры были незаконно перемещены с территории РФ.

Икру доставили в пограничное подразделение. Товар установленным порядком передадут работникам налоговой службы.