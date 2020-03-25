На Сумщине будут судить нелегального лесоруба Конотопской окружной прокуратурой утверждено и направлено в суд обвинительный акт в отношении жителя Кролевецкого района, который незаконно срубил 46 деревьев (ч. 4 ст. 246 УК Украины).

По данным следствия, в апреле 2021 года мужчина, находясь в защитной лесополосе, расположенной вдоль автодороги Кролевец-Добротово, без специального разрешения осуществил поруб 46 деревьев акации сырорастущей. Такими противоправными действиями обвиняемого, согласно заключению судебной экономической экспертизы, окружающей среде причинен ущерб на сумму почти 227 тыс. грн.

Досудебное расследование проведено следователями отделением полиции № 1 (г. Кролевец) Конотопского районного отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, что согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.