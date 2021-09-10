Разрытие на Привокзальной в Сумах обещают ликвидировать на следующей неделе

Поэтому в начале следующей недели при благоприятных погодных условиях КП «Дорремстрой» сразу же начнет работы по ликвидации разрытия, чтобы как можно быстрее восстановить движение транспорта на этом участке, сообщает сайт предприятия.
Кроме этого, ремонтные бригады КП «Дорремстрой» продолжают работать на ул. 1-й Оболонской, где сейчас продолжается текущий средний ремонт дорожного покрытия, а также на ул. 20 лет Победы (на этой неделе здесь проводятся работы по устройству тротуара со стороны центрального городского кладбища).
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