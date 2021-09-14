Сумские маршрутчики угрожают прекратить перевозки с 1 октября Частные перевозчики Сум обратились с открытым письмом к мэру Александру Лысенко.

«Уважаемый Александр Николаевич! Работники предприятий, работающих на рынке перевозок пассажиров на постоянных городских маршрутах в г. Сумы, еще раз обращаются к Вам с открытым письмом. Надеемся, Вы в конце концов нас услышите.

Положение, в котором оказалась отрасль по перевозке пассажиров в г. Сумы, не критичное, а ужасное. Перевозка пассажиров - это единственная отрасль, в которой остаются карантин в работе общественного транспорта, даже когда в июне этого года все регионы Украины перешли в «зеленую» зону по показателям заболевания COVID-19 и Сумская область в частности. Одновременно исполнительный комитет Сумского городского совета оставил без оснований, с нарушением действующего законодательства, решение, согласно которому проезд для учащихся 1-4 классов составляет 2 грн. При этом участников боевых действий мы перевозим безоплатно и без ограничения за собственные средства.

Такого беспорядка, который сейчас есть со стоимостью всех составляющих тарифа на транспортные услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, не было за все время существования пассажирских перевозок! К тому, что постепенно растет стоимость воды, света, запасных частей, мы уже привыкли. Кстати, этот рост более стремительный, чем рост стоимости проезда, и мы не успеваем делать расчеты.

Стоит добавить, что с октября 2020 года (тогда стоимость тарифа на транспортные услуги по перевозке пассажиров составляла 7 грн) стоимость горючего, на котором работают наши автобусы (сжатый природный газ метан) выросла более чем на 100 процентов (с 13 грн до 28 грн).

Как нам стало известно, с 1 октября 2021 года стоимость вышеупомянутого топлива составит 33 грн 50 коп.: такого не было никогда! В расчетах тарифа на транспортные услуги по перевозке пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, которые сейчас находятся на рассмотрении в исполнительном комитете Сумского городского совета, заложена стоимость газа 20 грн 50 коп.

Доводим до Вашего сведения, что в случае нерешения вопроса об установлении расчетной стоимости проезда до 30 сентября 2021 года, с 1 октября 2021 года мы будем вынуждены прекратить работу на маршрутах до решения вопроса по существу», - говорится в открытом письме к мэру.