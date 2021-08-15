Сумчанин победил в Балканском легкоатлетическом чемпионате

Соревнования проходили в городе Корча (Албания) 17 - 19 сентября. Украинскую команду в Балканском легкоатлетическом чемпионате представляли почти 30 атлетов.
В беге на 100 м с результатом 12,63 с (это третий результат сезона в мировом рейтинге возрастной категории М60) чемпион мира, Европы и Европейских игр в категории «мастерс» Михаил Осташевский праздновал уверенную победу. Спортсмен опередил ближайшего из конкурентов - турка Кумхура Кана на 0,75 секунды.
Показательно, что с этим результатом сумчанин стал чемпионом Балканского региона не только среди 60-летних, но и заочно среди тех, кто соревновался в возрастной группе спортсменов старше 55 лет.
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