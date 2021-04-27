Сумчанин випустив довідник про олімпійський біатлон Вийшла з друку книга «Біатлон олімпійський: від Шамоні-1924 до Лозанни-2020», видана сумчанином Анатолієм Боярком.

Про це автор повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

«Щойно у видавництві “Мрія-1” вийшла з друку книга “Біатлон олімпійський: від Шамоні-1924 до Лозанни-2020”, видана мною спільно з Анатолієм Линником (президентом обласної федерації біатлону – Ред.). Це чергова книга про історію біатлону. Цього разу в ній висвітлені змагання на Олімпійських іграх з біатлону та його прабатька – військового патруля, приведені десятки кращих всіх перегонів Олімпійських ігор (1924 - 2018) та всі результати виступів у них біатлоністів України і CРСР. Окремі розділи книги присвячені олімпійським змаганням юних біатлоністів на зимових юнацьких Олімпійських іграх (2012-2020) та зимових Європейських юнацьких Олімпійських днях і фестивалях (1993-2019). В книзі наведено багато статистики зазначених змагань», - написав автор.

Це не перша книга Анатолія Боярка про біатлон. Минулого року він видав у співавторстві довідник «Кубок світу з біатлону від Рупольдінгу-1978 до Холменколлена-2019».

Придбати обидві книги можна у автора. Інформацію про придбання можна отримати за адресою: biathlon.history@gmail.com.