Сумские патрульные вернули домой женщину, которая заблудилась на кладбище 16 сентября, около 18 часов, патрульные получили сообщение об исчезновении женщины.

54-летний сумчанин сообщил инспекторам, что его мать еще утром поехала на кладбище и до этого времени не вернулась. Еще и мобильный телефон оставила дома.

Патрульные около часа обследовали территорию кладбища неподалеку от улицы Барановской, расспрашивали граждан о женщине, но все было бесполезно.

Вернувшись к исходной точке поисков, конечную остановку общественного транспорта, на глаза патрульным бросились гражданка в розовых тапочках. По словам заявителя, именно в такой обуви его мать и оставила место проживания. К счастью, это была именно она.

81-летняя гражданка рассказала стражам порядка, что на кладбище она заблудилась и никак не могла найти дорогу домой. Чудом, она наткнулась на горожан, которые и помогли ей дойти до остановки.

Инспекторы сразу же сообщили заявителю о найденной матери. Растерянную женщину они привезли домой и передали сыну.