В чемпионате Сумщины определился чемпион первой лиги

Высшая лига
ФК «Кролевец» 1:4 «Аграрник-Авангард» Белополье
ФК «Нефтяник» Ахтырка 4:0 «Украина» Токари
«Ромны-Рятувальник» 3:3 «Явор» Краснополье
«Велетень» Глухов 1:0 «Колос» Севериновка
Лидирует «Велетень» - 26 очков в 12 играх, дальше – «Аграрник-Авангард» - 25 (12), «Нефтяник» - 24 (11)…
Первая лига
«Шахтер - ДЮСШ им.Мамиашвили» Конотоп 2:0 ФК «Дружба»
«Велетень-2» 2:1 «Колос» Шостка
В первой лиге определился чемпион – это шосткинский «Колос», который за два тура до конца оторвался на 8 очков. У него 32 очка (14), дальше - «Шахтер - ДЮСШ им.Мамиашвили» - 24 (14), ФК «Дружба» - 22 (14), «Велетень» - 22 (14).
Сегодня, 18 сентября, проходят игры 9-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....
Сегодня, 18 сентября, пройдут матчи 9-го тура чемпионата Украины по футболу во второй лиге....
Сегодня, 13 сентября, стартовал 9-й тур в чемпионате Украины по футболу во второй лиге....
Сегодня, 17 сентября, стартовал 9-й тур чемпионата Украины по футболу в первой лиге....
Сегодня, 17 сентября, стартует 9-й тур чемпионата Украины по футболу во второй лиге....