В чемпионате Сумщины определился чемпион первой лиги 18 сентября были сыграны матчи 14-го тура чемпионата области по футболу.

Высшая лига

ФК «Кролевец» 1:4 «Аграрник-Авангард» Белополье

ФК «Нефтяник» Ахтырка 4:0 «Украина» Токари

«Ромны-Рятувальник» 3:3 «Явор» Краснополье

«Велетень» Глухов 1:0 «Колос» Севериновка

Лидирует «Велетень» - 26 очков в 12 играх, дальше – «Аграрник-Авангард» - 25 (12), «Нефтяник» - 24 (11)…

Первая лига

«Шахтер - ДЮСШ им.Мамиашвили» Конотоп 2:0 ФК «Дружба»

«Велетень-2» 2:1 «Колос» Шостка

В первой лиге определился чемпион – это шосткинский «Колос», который за два тура до конца оторвался на 8 очков. У него 32 очка (14), дальше - «Шахтер - ДЮСШ им.Мамиашвили» - 24 (14), ФК «Дружба» - 22 (14), «Велетень» - 22 (14).