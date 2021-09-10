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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 18:26367

В Сумах ищут свидетелей и виновника ДТП

ДТП произошло сегодня, 18 сентября, на ул. Ильинской.

Об этом сообщил в Фейсбуке пострадавший.

«Друзья, нужна помощь. 18.09 (в период с 10:45 до 11:30) на ул. Ильинская, у д. 7, г. Сумы, случилась вот такое неприятное событие с моим автомобилем. Меня на месте не было и, конечно же, виновник также не остался. Возможно, кто-то проезжал или проходил из вас или ваших знакомых в этот период рядом и видел момент ДТП, буду благодарен за предоставленные показания. Мой номер для инфо 095 303 25 09). Спасибо»,- написал Александр Бондаренко.

Право Дтп
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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