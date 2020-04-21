Меньше четверти сумчан считают, что Украина идет в правильном направлении

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.
24% сумчан ответили на вопрос «Как Вы считаете, в целом, дела в Украине идут в правильном или неправильном направлении?» в правильном, 60% - в неправильном, отсальные затруднились ответить.
Больше всего верят в Украину Тернополе (31-56%) и Ужгороде (31-58%). Меньше всего – в Северодонецке (16%-76%), Мариуполе (18-71%) и Одессе (20%68%).
Сумы на 17-м месте.
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