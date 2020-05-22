Только треть сумчан считают, что дела в городе идут в правильном направлении

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.
34% сумчан ответили на вопрос «Как Вы считаете, в целом, дела в Вашем городе идут в правильном или неправильном направлении?» - в правильном, 49% - в неправильном, остальные затруднились ответить.
Больше всего верят в свой город в Хмельницком (75-12%), Виннице (74%-15%) и Чернигове (74%-16%). Меньше всего – в Полтаве (24%-62%), Черновцах (30%-56%) и Северодонецке (30%-57%).
Сумы на 19-м месте.
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