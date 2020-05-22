Только треть сумчан считают, что дела в городе идут в правильном направлении В мае-июне 2021 года Центром анализа и социологических исследований Международного республиканского института проведено Всеукраинский муниципальный опрос.

Опрос проводился в 24 областных центрах Украины, не находящихся под контролем российских или пророссийских сил, включая Мариуполь и Северодонецк на Донбассе. Опрос проведен на основе выборки, которая включала 19200 респондентов.

34% сумчан ответили на вопрос «Как Вы считаете, в целом, дела в Вашем городе идут в правильном или неправильном направлении?» - в правильном, 49% - в неправильном, остальные затруднились ответить.

Больше всего верят в свой город в Хмельницком (75-12%), Виннице (74%-15%) и Чернигове (74%-16%). Меньше всего – в Полтаве (24%-62%), Черновцах (30%-56%) и Северодонецке (30%-57%).

Сумы на 19-м месте.