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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:09481

На Сумщине в ДТП погиб водитель

Происшествие произошло сегодня, 18 сентября, около 14:40, возле села Кудановка, что на Лебединщине.

Как предварительно установили работники полиции, водитель автомобиля ВАЗ 2110 столкнулся с автомобилем Рено Дастер.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля ВАЗ 2110 от полученных травм скончался на месте происшествия, а его пассажир и водитель Рено Дастер были доставлены в больницу.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп
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