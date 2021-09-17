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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:4418

На Сумщине еще 147 случаев заболевания коронавирусом: 3 летальных (подробности)

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 147 человек.

COVID-19 подтвердили у 147 человек (Конотопский р-н - 19, Ахтырский р-н, - 21 Роменский р-н - 13, Сумской р-н - 85, Шосткинский р-н - 9).

По состоянию на 17 сентября за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 80 679 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1382 летальных, за прошедшие сутки - 3 (Роменский р-н - 1, Сумской р-н - 1, Шосткинский р-н - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 78 100 человек, из них за минувшие сутки - 62 (Конотопский р-н - 1, Ахтырский р-н – 22, Роменский р-н - 23, Сумской р-н – 14, Шосткинский р-н - 2).

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Общество Коронавирус
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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