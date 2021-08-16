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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Конотопе повысили тарифы на проезд

Во вторник, 14 сентября, состоялось заседание исполнительного комитета Конотопского городского совета.

После часового обсуждения с привлечением управления экономики и управления социальной защиты, а также заслушав перевозчиков, исполнительный комитет проголосовал за установление с 18 сентября 2021 года стоимости проезда в маршртуках - 8 грн, для учеников проезд будет стоить 5 грн, в трамвае проезд будет составлять 5 грн, для учеников - 3 грн.

Также перевозчиков обязали установить GPS-трекеры, через которые пассажиры смогут отслеживать маршрутки онлайн.

Последний раз тарифы пересматривали в 2018 году.

Экономика Повышение тарифов Подорожание проезда
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