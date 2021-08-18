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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Сумська обласна служба зайнятості: хто з роботодавців і яким спеціалістам готові платити пристойну зарплату

Стабільність та позитивний розвиток ринку праці області напряму залежать від активності та відповідальності роботодавця. Тому він і є клієнтом номер один для служби зайнятості.

«Співпраця давня, співпраця активна, співпраця спрямована на результат. Ведучи діалог з основним гравцем на ринку праці фахівці служби зайнятості презентують послуги, які знаходяться у постійному русі і за кількісною і за якісною складовими, акцентують увагу на збільшенні вакансій, заявлених до служби, не обходять стороною й питання достойного рівня оплати праці. Якщо десь зо три місяці тому роботодавці подавали вакансії з заробітною платою у 15-20 тисяч і це було чи не найвищою позначкою, то сьогодні є такі роботодавці, які пропонують в межах 40 тисяч на місяць», - зауважив директор Сумського обласного центру зайнятості Володимир Підлісний.

Станом на 31 серпня поточного року в базі даних обласної служби зайнятості налічується 2426 пропозицій роботи.

Тож, хто з роботодавців пропонує зарплати вище 15 тисяч та яким спеціалістам?

ТОВ "АВТОМАГІСТРАЛЬ-ПІВДЕНЬ" (м.Суми): виконавець робіт - 45 тис. грн., майстер - 39 тис. грн, геодезист - 36 тис. грн, дорожній робітник - 22 тис. грн.;

АТ "НВАТ "ВНДІКОМПРЕСОРМАШ" (м.Суми): головний інженер - 25 тис. грн, менеджер (управитель) із збуту - 20 тис. грн, головний механік - 18 тис. грн.;

АТ  "СУМСЬКИЙ ЗАВОД "НАСОСЕНЕРГОМАШ" (м.Суми):  оператор верстатів з програмним керуванням - 24 тис. грн, котельник, обрубувач, свердлувальник – по 20 тис. грн.;

ТОВ "СВІТ-БУД ЛТД" (Білопілля): представник торговельний  - 23 тис. грн.;

ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТЕХНОЛІТ" (Тростянець): інженер-технолог (металургія) - 20 тис. грн.

Экономика
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