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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:35139

Сумской исполком дожал решение о демонтаже незаконной рекламы

На вчерашнем заседании исполкома было принято решение законности размещения наружной рекламы в городе.

Ситуацию прокомментировал депутат горсовета Дмитрий Лантушенко на своей странице в Фейсбук:

«КІНЕЦЬ РЕКЛАМНІЙ МАФІЇ в місті?

Вчора майже ніхто не звернув увагу на рішення, яке прийняв новий склад виконкому.

Воно стосувалось одного із найбільш корумпованих питань найближчого оточення міського голови, що особисто кришує його розвиток.

Так, це зовнішня реклама.

Сотні постів в фб, десятки сюжетів на ТВ та, навіть, кримінальні справи.

Всі сумчани знають-в місті засилля незаконної реклами, яка, окрім архітектурного уродства ще й розміщена з небезпекою для життя людей.

Так от, вчора виконком прийняв рішення про демонтаж інформаційних пілонів (серед містян-«гроби») та анульовав дозволи на розміщення нових бордів, які кілька тижнів тому заполонили місто.

Для того, щоб персонально зрозуміти рекламну ОПГ в місті треба просто подивись вчорашнє засідання.

Істерика керівника апарату, першого заступника та членів виконкому від БЮТ при розгляді цього питання виглядала жалюгідно.

Мене точно не можно назвати симпатиком виконавчих органів СМР.

Але тут маю визнати, що завдяки принциповій позиції та поясненням Управління архітектури, більшість нового складу виконкому підтримала це рішення.

Якщо не буде ідіотських кроків влади, типо вєто чи ше шось, вже на наступному тижні рішення буде підписане.

І залишиться останній крок-демонтаж констуркцій.

Сподіваюсь, дотиснемо і ця історія стане прикладом для всіх.

Бо як казав класик: в маркеті можна брати все, але на касі все ж таки прийдеться розплатится)))»

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