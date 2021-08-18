На Сумщине 43 новых случая COVID-19: подробности На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 43 человек

COVID-19 подтвердили у 43 человек (Конотопский район - 8, Ахтырский район - 2, Роменский район - 3, Сумской район - 27, Шосткинский район - 3)

По состоянию на 1 сентября 2021 за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 79 445 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1355 летальных случая, за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77535 человек, из них за минувшие сутки - 40 (Конотопский район - 3, Ахтырский район - 1, Сумской район - 28 Шосткинский район - 8 ).