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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:01480

На Сумщине 43 новых случая COVID-19: подробности

На Сумщине за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 43 человек

COVID-19 подтвердили у 43 человек (Конотопский район - 8, Ахтырский район - 2, Роменский район - 3, Сумской район - 27, Шосткинский район - 3)

По состоянию на 1 сентября 2021 за все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 79 445 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 1355 летальных случая, за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 77535 человек, из них за минувшие сутки - 40 (Конотопский район - 3, Ахтырский район - 1, Сумской район - 28 Шосткинский район - 8 ).

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Общество Коронавирус
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