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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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У Сумах сталася потрійна аварія

На вулиці Іллінській у ДТП потрапили три автомобілі.

Подія трапилася 31 серпня близько 14-ї години. Прибувши та огородивши місце ДТП, патрульні з’ясували, що 36-річний водій автомобіля Suzuki Swift, не дотримавшись безпечної дистанції та швидкості руху, допустив зіткнення з автомобілем Volkswagen Golf, який рухався попереду. Надалі Volkswagen Golf, за інерцією, здійснив зіткнення з автомобілем Toyota Corolla.

Внаслідок автопригоди транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень.

Патрульні оформили матеріали та склали на керманича Suzuki Swift адмінпротокол за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

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